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Video: Объятия лжи: 7 серия смотреть онлайн – 10.06.2021

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Дети семьи Волошиных и их близких пострадают от конфликта взрослых в сериале Объятия лжи 7 серия от 10.06.2021. Жена Сергея будет на грани выкидыша, когда узнает о Лизе и ее ребенке от Сергея. Саше с каждым днем становится все хуже. Ей откажут в лечении заграницей, потому что не получат за него оплату. Кто еще станет жертвами в этой войне Волошиных с врагами?

Тимур отправит Нане все материалы по расследованию убийства Веры Никоненко. И она начнет верить в то, что Андрей к этому причастен. Удастся ли доказать его вину? Смотрите в сериале Объятия лжи 7 серия на сайте СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Объятия лжи – 8 серия от 10.06.2021

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