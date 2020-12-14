Смотрите онлайн сериал СТБ Объятия лжи 2021 на сайте СТБ! Восьмисерийный минисериал от Оксаны Калитюк о настоящей любви, которая не угасает даже через 20 лет.

По сюжету сериала Тимур и Нана расстались из-за рокового недоразумения 20 лет назад. Каждый из них начал свою жизнь. Она вышла замуж за друга Тимура, сына прокурора Андрея, и стала врачом. Тимур не нашел себе пару, но строил успешную карьеру. Неожиданно судьба вновь свела их вместе в сериала Объятия лжи. Спустя годы Тимур становится заместителем мужа Наны. И понимает, что все еще любит девушку всем сердцем. Но Нана не может ответить взаимностью, хотя и сама испытывает сильные чувства к своему прошлому возлюбленному. С Андреем ее связывает не только замужество, но и страшная тайна прошлого. Тимуру предстоит ее узнать и помочь Нане избавиться от груза прошлого. Что же на самом деле произошло много лет назад? И примет ли Тимур страшную тайну Наны? Смотрите онлайн все серии сериала Объятия лжи 1 сезон на сайте СТБ!

В ролях: Алина Сергеева, Дмитрий Ульянов, Александр Кобзарь, Яков Кучеревский, Александр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островская, Ольга Морозова, Ирина Мельник

Автор сериала: Оксана Калитюк

Режиссер: Дмитрий Лактионов

Продюсер: Галина Балан-Тимкина

Количество серий: 8

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