Дивіться онлайн серіал СТБ Обійми брехні 2021 на сайті СТБ! Восьмисерійний мінісеріал від Оксани Калитюк про справжнє кохання, яке не згасає навіть через 20 років.

За сюжетом серіалу Тимур і Нана розлучилися через фатальне непорозуміння 20 років тому. Кожен із них почав своє життя. Вона вийшла заміж за друга Тимура, сина прокурора Андрія, і стала лікарем. Тимур не знайшов собі пару, але будував успішну кар’єру. Несподівано доля знову звела їх разом у серіалі Обійми брехні. Через роки Тимур стає заступником чоловіка Нани. І розуміє, що все ще любить дівчину всім серцем. Але Нана не може відповісти взаємністю, хоча й сама відчуває сильні почуття до свого колишнього коханого. З Андрієм її пов’язує не тільки заміжжя, але і страшна таємниця минулого. Тимуру треба її дізнатися й допомогти Нані позбутися тягара минулого. Що ж насправді сталося багато років тому? І чи прийме Тимур страшну таємницю Нани? Дивіться онлайн усі серії серіалу Обійми брехні 1 сезон на сайті СТБ!

У ролях: Аліна Сергєєва, Дмитро Ульянов, Олександр Кобзар, Яків Кучеревський, Олександр Наумов, Даша Грачова, Анна Адамович, Леся Островська, Ольга Морозова, Ірина Мельник

Авторка серіалу: Оксана Калитюк

Режисер: Дмитро Лактіонов

Продюсерка: Галина Балан-Тимкіна

Кількість серій: 8

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