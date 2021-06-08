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Video: Обійми брехні: 3 серія дивитися онлайн – 08.06.2021

Дивитись онлайн серіал Обійми брехні - 3 серія. Багатосерійний фільм Обійми брехні серія 3 вже на сайті
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Нана розповіла своїй дочці правду про її рідну матір. Тепер у серіалі Обійми брехні 3 серія жінці нічого не заважає знайти справжніх родичів Саші й майбутнього донора. Допомогу вона попросить у Тимура, і дуже скоро він дасть їй адресу прописки рідних загиблої. Поїздці Нани завадить Андрій. Він дізнався, що вона розповіла дочці правду і планувала з’їхати від нього. Але Нана розповіла не всю правду Саші… Тепер Андрій може її цим шантажувати. Відтепер вона робитиме все за його вказівками або він не оплатить лікування Саші. Що обере Нана: сліпе підпорядкування або відмову від грошей Волошиних? Дізнаєтеся в серіалі Обійми брехні 3 серія на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Обійми брехні – 4 серія від 08.06.2021

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