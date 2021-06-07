Дочка Саша в серіалі Обійми брехні 2 серія від 07.06.2021 потрапила в аварію. Лікарі припускають, що дівчина могла втратити свідомість за кермом, а передує цьому страшна хвороба. Вилікувати її можна, але для цього потрібен донор – хтось із рідні дівчини. І з цим у Нани й Андрія будуть проблеми. Чому ніхто з подружжя не підійде на донорство?

З отриманням нової посади весь свій час Андрій приділяє роботі. Він не відповідає на дзвінки й не цікавиться станом дочки. Його батька таке ставлення до родини розізлить. Він особисто приїде до сина на роботу, щоб у всьому розібратися. Чи зможе він вплинути на поведінку Андрія? Дивіться серіал Обійми брехні 2 серія на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Обійми брехні – 3 серія від 08.06.2021