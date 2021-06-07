Дивіться новий серіал від телеканалу СТБ Обійми брехні 1 серія від 07.06.2021. Сім’я Волошиних – одна з найвідоміших в області. Голова сімейства Андрій – син прокурора, який обійме цю посаду після батька. І сьогодні настав той самий день, коли в день свого ювілею Андрій стане новим прокурором області.

Його заступником зроблять давнього друга Тимура. Чоловіки знайомі з університетських років: вони разом вчилися, проводили багато часу разом і любили одну дівчину… Головна героїня мелодрами Обійми брехні – Нана, дружина Андрія й лікар. Відносини в подружжя вже давно вкрай напружені. Нана вступила в цей шлюб не по любові, а скоріше з подяки. У юності Андрій і зв’язки його сім’ї врятували її від страшної помилки. Вона-то тепер і не дає дівчині піти від нелюбого чоловіка. Історію Нани і її спроби звільнитися від пут шлюбу дивіться онлайн у серіалі Обійми Брехні 1 серія від 07.06.2021 на сайті СТБ!

Дивитись онлайн усі серії серіалу Обійми брехні

Дивитися онлайн серіал Обійми брехні – 2 серія від 07.06.2021