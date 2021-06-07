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Video: Объятия лжи: 1 серия смотреть онлайн – 07.06.2021

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Объятия лжи | 07.06.2021 | 2021

Смотрите новый сериал от телеканала СТБ Объятия лжи 1 серия от 07.06.2021. Семья Волошиных – одна из самых известных в области. Глава семейства Андрей – сын прокурора, который займет эту должность после отца. И сегодня настал тот самый день, когда в день юбилея отца Андрей станет новым прокурором области.

Его заместителем сделают давнего друга Тимура. Мужчины знакомы с университетских лет: они вместе учились, проводили много времени вместе и любили одну девушку… Главная героиня мелодрамы Объятия лжи – Нана, жена Андрея и врач. Отношения у супругов уже давно крайне напряженные. Нана вступила в этот брак не по любви, а скорее из благодарности. В юности Андрей и связи его семьи спасли ее от страшной ошибки. Она-то теперь и не дает девушке уйти от нелюбимого мужчины. Историю Наны и ее попытки освободиться от уз брака смотрите онлайн в сериале Объятия Лжи 1 серия от 07.06.2021 на сайте СТБ!

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