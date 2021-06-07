Дочь Саша в сериале Объятия лжи 2 серия от 07.06.2021 попала в аварию. Врач предполагают, что девушка могла потерять сознание за рулем, а предшествует этому страшная болезнь. Вылечить ее можно, но для этого нужен донор – кто-то из родни девушки. И с этим у Наны и Андрея будут проблемы. Почему никто из супругов не подойдет на донорство?

С получением новой должности все свое время Андрей уделяет работе. Он не отвечает на звонки и не интересуется состоянием дочери. Его отца такое отношение к семье разозлит. Он лично приедет к сыну на работу, чтобы во всем разобраться. Сможет ли он повлиять на поведение Андрея? Смотрите сериал Объятия лжи 2 серия на сайте СТБ!

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