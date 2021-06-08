Нана рассказала своей дочери правду о ее родной маме. Теперь в сериале Объятия лжи 3 серия женщине ничего не мешает найти настоящих родственников Саши и будущего донора. Помощь она попросит у Тимура, и очень скоро он даст ей адрес прописки родных погибшей. Поездке Наны помешает Андрей. Он узнал, что она рассказала дочери правду и планировала съехать от него. Но Нана рассказала не всю правду Саше… Теперь Андрей может ее этим шантажировать. Отныне она будет делать все по его указаниям или он не оплатит лечение Саши. Что выберет Нана: слепое подчинение или отказ от денег Волошиных? Узнаете в сериале Объятия лжи 3 серия на сайте СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Объятия лжи – 4 серия от 08.06.2021