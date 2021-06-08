Из-за поломки машины Нане пришлось заночевать в отеле неподалеку. Тимур не мог ее оставить одну. Но в сериале Объятия лжи 4 серия это сближение будет иметь свои последствия.

Параллельно Тимур изучал дело Степана Зарубы, у которого недавно провели обыск. Полиция арестовала его, найдя дома оружие. Но в документах Тимур обнаружил, что никаких указаний сверху задержать Зарубу не было. Получается, относительно рейдерства его и его семьи отдал приказ сам Андрей. Какую нечистую игру он задумал? И чего этим добивается? Тимур намерен узнать всю правду в сериале Объятия лжи 4 серия!

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Смотреть онлайн сериал Объятия лжи – 5 серия от 09.06.2021