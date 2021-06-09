В сериале Объятия лжи 5 серия от 09.06.2021 Нане удалось найти биологическую сестру Саши Веру. Девушка не против стать донором для Саши. И помогает Нане в поисках отца ее дочери – она дает фотографию их с Сашей отца. Нана сразу же попросит Тимура помочь ей выяснить все об этом человеке. Тимур будет искать свидетелей по делу умершей Веры Никоненко, в смерти которой винит себя Нана. И узнает неожиданные детали…

Лиза признается Сергею, что ждет от него ребенка. Но тот этому не обрадуется. Как Лиза на это отреагирует? И даст ли она жизнь своему ребенку? Продолжение истории смотрите в сериале Объятия лжи 5 серия!

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Смотреть онлайн сериал Объятия лжи – 6 серия от 09.06.2021