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Video: Объятия лжи: 6 серия смотреть онлайн – 09.06.2021

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Объятия лжи | 09.06.2021 | 2021

Сергей начнет войну в семье Волошиных в сериале Объятия лжи 6 серия от 09.06.2021. После новости о смерти близкого друга Степана Зарубы он напился и пришел с оружием в дом Волошиных. Застрелив собаку, Сергей сбежал, но камеры все зафиксировали.

Теперь Андрей с отцом намерены избавиться от него как от угрозы для семьи. А Лиза угрожает маме публичным заявлением о преступлении Андрея, если узнает, что они причинили вред Сергею. Тимур станет на защиту Сергея, ведь именно он докопался до правды о смерти Веры Никоненко. Кто кого победит, смотрите в сериале Объятия лжи 6 серия!

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