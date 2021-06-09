Сергей начнет войну в семье Волошиных в сериале Объятия лжи 6 серия от 09.06.2021. После новости о смерти близкого друга Степана Зарубы он напился и пришел с оружием в дом Волошиных. Застрелив собаку, Сергей сбежал, но камеры все зафиксировали.

Теперь Андрей с отцом намерены избавиться от него как от угрозы для семьи. А Лиза угрожает маме публичным заявлением о преступлении Андрея, если узнает, что они причинили вред Сергею. Тимур станет на защиту Сергея, ведь именно он докопался до правды о смерти Веры Никоненко. Кто кого победит, смотрите в сериале Объятия лжи 6 серия!

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