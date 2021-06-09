Сергій почне війну в родині Волошиних в серіалі Обійми брехні 6 серія від 09.06.2021. Після новини про смерть близького друга Степана Заруби він напився і прийшов зі зброєю в будинок Волошиних. Застреливши собаку, Сергій втік, але камери все зафіксували.

Тепер Андрій з батьком мають намір позбутися нього як від загрози для сім’ї. А Ліза погрожує мамі публічною заявою про злочин Андрія, якщо дізнається, що вони заподіяли шкоду Сергію. Тимур стане на захист Сергія, адже саме він докопався до правди про смерть Віри Ніконенко. Хто кого переможе, дивіться в серіалі Обійми брехні 6 серія!

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Дивитися онлайн серіал Обійми брехні – 7 серія від 10.06.2021