Діти родин Волошиних і їхніх близьких постраждають від конфлікту дорослих у серіалі Обійми брехні 7 серія від 10.06.2021. Дружина Сергія буде на межі викидня, коли дізнається про Лізу та її дитину від Сергія. Саші з кожним днем ​​стає все гірше. Їй відмовляють у лікуванні за кордоном, бо не отримують за нього оплату. Хто ще стане жертвами в цій війні Волошиних із ворогами?

Тимур відправить Нані всі матеріали по розслідуванню вбивства Віри Ніконенко. І вона почне вірити в те, що Андрій до цього причетний. Чи вдасться довести його провину? Дивіться в серіалі Обійми брехні 7 серія на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Обійми брехні – 8 серія від 10.06.2021