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Video: Обійми брехні: 8 серія дивитися онлайн – 10.06.2021

Дивитись онлайн серіал Обійми брехні - 8 серія. Багатосерійний фільм Обійми брехні серія 8 вже на сайті
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У фіналі серіалу Обійми брехні 8 серія від 10.06.2021 одні втратить усе, а інші завдяки цьому знайдуть свободу…

Родина Волошиних скоротилася на дві особи: Лізу і її ненароджену дитину. Саме ця втрата стала поштовхом для всіх. Іван Степанович нарешті прийняв Лізу за свою дочку, її мама знайшла сили піти від чоловіка, а Тимур побачив чудову можливість засудити Андрія. Тільки Нана ніяк не зможе вирішити, що їй робити далі. Не отримавши допомоги від Андрія в лікуванні своєї донечки, вона не може бути проти нього. Але й покривати вбивцю двох людей не має сил… Фінал дивіться в серіалі Обійми брехні 8 серія на сайті СТБ!

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