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Video: Объятия лжи: 8 серия смотреть онлайн – 10.06.2021

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В финале сериала Объятия лжи 8 серия от 10.06.2021 одни потеряет все, а другие благодаря этому обретут свободу…

Семья Волошиных сократилась на два человека: Лизу и ее нерожденного ребенка. Именно эта потеря стала толчком для всех. Иван Степанович наконец-то признал Лизу как свою дочь, ее мама нашла силы уйти от мужа, а Тимур увидел замечательную возможность засудить Андрея. Только Нана никак не сможет решить, что ей делать дальше. Не получив помощи от Андрея в лечении своей дочери, она не может быть против него. Но и покрывать убийцу двоих людей она не в силах… Финал смотрите в сериале Объятия лжи 8 серия на сайте СТБ!

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