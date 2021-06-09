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Video: Обійми брехні: 5 серія дивитися онлайн – 09.06.2021

Дивитись онлайн серіал Обійми брехні - 5 серія. Багатосерійний фільм Обійми брехні серія 5 вже на сайті
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Обійми брехні | 09.06.2021 | 2021

У серіалі Обійми брехні 5 серія від 09.06.2021 Нані вдалося знайти біологічну сестру Саші Віру. Дівчина не проти стати донором для Саші. І допомагає Нані в пошуках батька її дочки – вона дає фотографію їх із Сашею батька. Нана відразу ж попросить Тимура допомогти їй з’ясувати все про цю людину. Тимур шукатиме свідків у справі померлої Віри Ніконенко, у смерті якої звинувачує себе Нана. І дізнається несподівані деталі…

Ліза зізнається Сергію, що чекає від нього дитину. Але той цьому не зрадіє. Як Ліза на це відреагує? І чи дасть вона життя своїй дитині? Продовження історії дивіться в серіалі Обійми брехні 5 серія!

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Дивитися онлайн серіал Обійми брехні – 6 серія від 09.06.2021

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