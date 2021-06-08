Через поломку машини Нані довелося заночувати в готелі неподалік. Тимур не міг її залишити вночі одну. Але в серіалі Обійми брехні 4 серія це зближення матиме свої наслідки.

Паралельно Тимур вивчав справу Степана Заруби, у якого нещодавно провели обшук. Поліція взяла його під арешт, знайшовши вдома зброю. Але в документах Тимур виявив, що ніяких вказівок зверху затримати Зарубу не було. Виходить, відносно рейдерства його і його родини віддав наказ сам Андрій. Яку нечисту гру він задумав? І чого цим домагається? Тимур має намір дізнатися всю правду в серіалі Обійми брехні 4 серія!

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Дивитися онлайн серіал Обійми брехні – 5 серія від 09.06.2021