Дивіться серіал СТБ Колір пристрасті на офіційному сайті каналу. Проведіть вечір за переглядом мелодрами про двох закоханих із абсолютно різних світів, яких зведе разом колонія.

Головна героїня телесеріалу – 17-річна Даша Гомонай. Дівчина виросла на вулиці. У свої роки вже перебуває на обліку в дитячій кімнаті поліції та насилу знаходить час відвідувати школу. Сім’я у Даші неповна: батька вона в очі не бачила, а мати безпросвітно п’є й зовсім не думає про те, щоб забезпечувати дочку. Тому дівчині доводиться самій заробляти – мити під’їзди та збирати пляшки.

Після чергового робочого дня у серіалі Колір пристрасті збіг обставин і нещасний випадок перевернуть її життя з ніг на голову. Дашу звинувачують у співучасті в грабежі та вбивстві, через що вона потрапляє під слідство. Усі докази та показання очевидців проти неї, і дівчині загрожує чималий термін ув’язнення. А за браком грошей шукати допомогу в професійних адвокатів безглуздо. Справа головної героїні серіалу Тетяни Гнєдаш Колір пристрасті 2020 потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, з яким вона швидко знаходить спільну мову та починає вірити в чесний суд. Між ними пробігає іскра.

Єдине, що їм заважає, – заручини Потапенка. У слідчого вже є наречена, і під тиском її сім’ї він відмовляється вести справу Даші. Дівчина опиняється в колонії без надій на дострокове звільнення. Її чекає боротьба за місце під сонцем і справедливість, у якій єдиним союзником і підтримкою стане той самий слідчий Андрій Потапенко.

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У ролях: Юрій Феліпенко, Анна Сердюк, Поліна Калмикова, Вікторія Литвиненко, Даша Легейда, Світлана Зельбет, Лариса Руснак, Катерина Тишкевич, Катерина Варченко

Автор серіалу: Тетяна Гнєдаш

Режиссер: Дмитро Гольдман

Кількість серій: 24

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