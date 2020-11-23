Смотрите сериал СТБ Цвет страсти на официальном сайте канала. Проведите вечер за просмотром душещипательной мелодрамы о двух влюбленных из абсолютно разных миров, которых сведет вместе колония.

Главная героиня телесериала – 17-летняя Даша Гомонай. Девушка выросла на улице и особо воспитанием не блещет. В свои годы она уже состоит на учете в детской комнате полиции и с трудом находит время посещать школу. Семья у Даши неполная: отца она в глаза не видела, а мать беспросветно пьет и вовсе не думает о том, чтобы обеспечивать дочь. Поэтому девушке приходится самой зарабатывать – мыть подъезды и собирать бутылки.

После очередного рабочего дня в сериале Цвет страсти стечение обстоятельств и несчастный случай перевернут ее жизнь с ног на голову. Даша по лживому обвинению в соучастии в грабеже и убийстве попадает под следствие. Все улики и сведения очевидцев против нее, и девушке грозит немалый срок заключения. А из-за отсутствия денег искать помощь у толковых адвокатов бессмысленно. Дело главной героини сериала Татьяны Гнедаш Цвет страсти 2020 попадает к молодому следователю Андрею Потапенко, с которым она быстро находит общий язык и начинает верить в справедливый суд. Между ними пробегает искра.

Единственное, что им мешает – помолвка Потапенко. У следователя уже есть невеста, и под давлением ее семьи он отказывается вести дело Даши. Девушка оказывается в заключении без надежды на досрочное освобождение. Ее ждет упорная борьба за место под солнцем и справедливость, в которой единственным союзником и поддержкой станет тот же следователь Андрей Потапенко.

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В ролях: Юрий Фелипенко, Анна Сердюк, Полина Калмыкова, Виктория Литвиненко, Даша Легейда, Светлана Зельбет, Лариса Руснак, Екатерина Тышкевич, Екатерина Варченко

Автор сериала: Татьяна Гнедаш

Режиссер: Дмитрий Гольдман

Количество серий: 24

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