Продолжение невероятной истории от Оксаны Байрак на сайте СТБ – сериал Ничто не случается дважды 17 серия от 25.08.2021.

Маша Богданова уже семь лет не знает, где находится ее дочь Катя. После того, как девочку из родильного дома украл ее отец Вадим Огнев, Маша даже не в курсе, жив ли ее ребенок. Все, что есть у бедной девушки, – фото, сделанное Алексом в Бразилии, на котором возможно запечетлены Вадим и Катюша.

В 17 серии сериала Ничто не случается дважды 2021 Алла наконец-то приедет на родину ради участия в благотворительном проекте. Для него успешной модели понадобятся ее детские фото, и вместе с Машей они отправятся в дом Ирины Сергеевны. Там, среди старых снимков и документов, Маша Богданова найдет письмо, которое перевернет ее жизнь. Она наконец-то узнает, кто убил ее родителей 27 лет назад.

Кто виноват в смерти матери Маши? И где сейчас Вадим и Катя? Ответы на эти вопросы вы узнаете уже сейчас – в сериале Ничто не случается дважды. Продолжение 17 серия от 25.08.2021.

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Смотреть онлайн сериал Ничто не случается дважды. Продолжение – 18 серия от 25.08.2021