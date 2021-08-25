Продовження неймовірної історії від Оксани Байрак на сайті СТБ – серіал Ніщо не трапляється двічі 17 серія від 25.08.2021.

Маша Богданова вже сім років не знає, де знаходиться її донька Катя. Після того, як дівчинку з пологового будинку вкрав її батько Вадим Огнєв, Маша навіть не в курсі, чи жива її дитина. Все, що є у бідної дівчини – фото, яке зробив Алекс в Бразилії, на якому можливо зображені Вадим і Катюша.

В 17 серії серіалу Ніщо не трапляється двічі 2021 Алла нарешті повернеться на батьківщину заради участі в благодійному проєкті. Для нього успішній моделі знадобляться її дитячі фото, й разом з Машею вони вирушать до будинку Ірини Сергіївни. Там, серед старих знімків і документів, Маша Богданова знайде лист, який переверне її життя. Вона нарешті дізнається, хто вбив її батьків 27 років тому.

Хто винен у смерті матері Маші? І де зараз Вадим і Катя? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся вже зараз – в серіалі Ніщо не трапляється двічі. Продовження 17 серія від 25.08.2021.

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Дивитися онлайн серіал Ніщо не трапляється двічі. Продовження – 18 серія від 25.08.2021