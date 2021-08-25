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Маша Богданова все еще не может прийти в себя: девушка наконец-то узнала, что именно Ирина Сергеевна убила ее родителей. Расстроенная и шокированная, она тут же отправляется к мужу Борису, чтобы узнать, знал ли он о поступке своей матери.

В 18 серии мелодрамы Ничто не случается дважды 2021 Герман Пиковый, который как две капли воды похож на Юру Потехина, получит задание от старого подельника: нужно украсть у некоего профессора дорогую картину, а на ее место повесить копию. Герман, который хочет уйти на покой после отсидки, решает все же взяться напоследок за это легкое дело.

Чем обернется для Германа эта авантюра? И какое послание от Огнева наконец-то получит Маша Богданова? Ответы на все эти вопросы вы узнаете прямо сейчас в сериале Ничто не случается дважды. Продолжение 18 серия от 25.08.2021.

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