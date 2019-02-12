Смотрите онлайн продолжение драматического сериала Ничто не случается дважды серия 4 от 16.08.2021 на телеканале СТБ! Через несколько месяцев у Богдановых рождается дочка Машенька. Огнев уступает молодой семье свое жилье – он делит большой дом с майором Калининым. Теперь туда въезжают Катя с Димой и дочкой.

Но в городке случается беда: внезапно взрывается дом начальника заставы. Погибает один из героев «Ничто не случается дважды» Калинин, а также Катя и Дима Богдановы.

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