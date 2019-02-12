Смотрите онлайн продолжение драматического сериала Ничто не случается дважды серия 5 от 17.08.2021 на телеканале СТБ! Прошло 20 лет. Огнев живет в Испании. Он состоятельный человек, едет в Грузию, чтобы разобраться со своим партнером Ираклием.

Директор детского дома Ирина вырастила двух сирот – Машу Богданову и Аллочку, как родных дочек. В Машу влюблен Борис, сын Ирины.

Героиня «Ничто не случается дважды» Раиса живет в Иордании. Она надеется, что станет женой Висама, но он приводит в дом вторую жену.

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