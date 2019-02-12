Смотрите онлайн продолжение драматического сериала Ничто не случается дважды серия 6 от 17.08.2021 на телеканале СТБ! На яхте происходит взрыв, есть погибшие. Известно, что там был Огнев. Но его тело не находят.

Бабушка Юры, оперная дива Лидия Николаевна вдруг узнает, что у нее есть правнук. Оказывается, сын Юры и Аглаи смог выжить, его усыновила врач-гинеколог Нэла. Глебу 20 лет, он поступает на работу к Аглае.

Вадим Огнев встречает Машу, которая как две капли воды похода на его погибшую возлюбленную Катю Богданову. Но ведь ничто не случается дважды…

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