Дивіться онлайн продовження драматичного серіалу Ніщо не трапляється двічі серія 4 від 16.08.2021 на телеканалі СТБ! Через декілька місяців у Богданових народжується дочка Машенька. Огнєв поступається молодій сім’ї своїм житлом – він ділить великий будинок з майором Калініним. Тепер туди в’їжджають Катя з Дімою і дочкою.

Але в містечку трапляється біда: раптово вибухає будинок начальника застави. Гине один з героїв «Ніщо не трапляється двічі» Калінін, а також Катя і Діма Богданови.

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Дивитися онлайн Ніщо не трапляється двічі: 5 серія дивитися онлайн – 18.03.2020