Смотрите онлайн продолжение драматического сериала Ничто не случается дважды серия 3 от 16.08.2021 на телеканале СТБ! В третьей серии в Раису, подругу майора Калинина, влюбляется солдат Висам. Раиса кокетничает с ним, ее подкупают чувства Висама. Она узнает, что отец солдата – богач из Иордании.

В больнице за раненым Огневым ухаживает медсестра Катя Богданова. Однажды утром после ночного дежурства героиня «Ничто не случается дважды» Катя просыпается в постели с Огневым. Но через несколько дней Катя узнает, что беременна.

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