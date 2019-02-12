Дивіться онлайн продовження драматичного серіалу Ніщо не трапляється двічі серія 3 від 16.08.2021 на телеканалі СТБ! У Раїсу, подругу майора Калініна, закохується солдат Вісам. Раїса кокетує з ним, її підкуповують почуття Вісама. Вона дізнається, що батько солдата – багач з Йорданії.

У лікарні за пораненим Вогнєвим доглядає медсестра Катя Богданова. Одного ранку після нічного чергування героїня «Ніщо не трапляється двічі» Катя прокидається в ліжку з Вогнєвим. Але через кілька днів Катя дізнається, що вагітна.

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Дивитися онлайн Ніщо не трапляється двічі: 4 серія дивитися онлайн – 16.08.2021