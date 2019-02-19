Смотрите онлайн продолжение драматического сериала Ничто не случается дважды серия 12 от 18.08.2021 на телеканале СТБ!
Маша звонит своей подруге Алле и рассказывает, что очень любит Вадима, но он – деспотичный мужчина. Герой «Ничто не случается дважды» Борис очень тяжело переживает отъезд Маши, которую любит.
Борис собирается лететь в Испанию к Маше. Его мама Ирина рассказывает, что именно Огнев устроил взрыв на заставе, из-за которого погибли родители Маши.
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