Смотрите онлайн продолжение драматического сериала Ничто не случается дважды серия 13 от 19.08.2021 на телеканале СТБ!

Побегайло, бывший любовник Раисы, видит на Аллочке серьги, которые когда-то подарил Рае. Он начинает интересоваться Аллочкой и подозревает, чья она дочка.

Героиня «Ничто не случается дважды» Раиса тем временем в Иордании. И хотя она живет в богатом доме, ей не позавидуешь. Она вспоминает, как соблазнила водителя Али, чтобы тот устроил ее мужу Азизу аварию. Но ненавистный муж выжил и узнал о преступлении Раисы.

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