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Ничто не случается дважды | 18.08.2021 | 2021

Дивіться онлайн продовження драматичного серіалу Ніщо не трапляється двічі серія 12 від 18.08.2021 на телеканалі СТБ!

Маша дзвонить своїй подрузі Аллі і розповідає, що дуже любить Вадима, але він деспотичний чоловік. Герой «Ніщо не трапляється двічі» Борис дуже важко переживає від’їзд Маші, яку кохає.

Борис збирається летіти в Іспанію до Маші. Його мама Ірина розповідає, що саме Огнєв влаштував вибух на заставі, через який загинули батьки Маші.

Дивіться просто зараз серію 12 драматичного серіалу «Ніщо не трапляється двічі» на офіційному сайті телеканалу СТБ!

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