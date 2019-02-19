Дивіться онлайн продовження драматичного серіалу Ніщо не трапляється двічі серія 12 від 18.08.2021 на телеканалі СТБ!

Маша дзвонить своїй подрузі Аллі і розповідає, що дуже любить Вадима, але він — деспотичний чоловік. Герой «Ніщо не трапляється двічі» Борис дуже важко переживає від’їзд Маші, яку кохає.

Борис збирається летіти в Іспанію до Маші. Його мама Ірина розповідає, що саме Огнєв влаштував вибух на заставі, через який загинули батьки Маші.

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Дивитися онлайн Ніщо не трапляється двічі: 13 серія дивитися онлайн – 25.03.2020