В 7 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Карина оказалась в беде. Она хотела вернуться домой по истечению контракта, но начальник выставил ей огромный счет. Якобы Карина должна ему деньги за то, что слишком часто нарушала правила клуба. Теперь она не может вернуться домой, ведь ее паспорт находится у руководителя. Карина обращается за помощью к Сергею в 7 серии сериала Мой мужчина, моя женщина. Она не видела его с тех самых пор, как бросила в больнице. Теперь она снова говорит о чувствах и о том, что хочет быть вместе с ним. Несмотря на старые обиды, Сергей приехал к ней на помощь. Неужели чувства к Карине все еще живы? Смотрите в 7 серии Мой мужчина, моя женщина онлайн!

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Смотреть онлайн сериал Мой мужчина, моя женщина – 8 серия от 16.06.2021