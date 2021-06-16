У 7 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка Каріна потрапила в біду. Вона хотіла повернутися додому після закінчення контракту, але начальник виставив їй величезний рахунок. Нібито Каріна винна йому гроші за те, що занадто часто порушувала правила клубу. Тепер вона не може повернутися додому, адже її паспорт знаходиться у керівника. Карина звертається за допомогою до Сергія в 7 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка. Вона не бачила його з тих самих пір, як кинула в лікарні. Тепер вона знову каже про почуття і про те, що хоче бути разом з ним. Попри старі образи, Сергій приїхав до неї на допомогу. Невже почуття до Каріни досі живі? Дивіться в 7 серії Мій чоловік, моя жінка онлайн!

Дивитися онлайн всі серії серіалу Мій чоловік, моя жінка

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 8 серія від 16.06.2021