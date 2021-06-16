У 8 серії серіалу Мій чоловік, моя жінка Віра закотила чоловікові скандал. Вона спробувала влізти в його телефон, але виявилося, що Паша поміняв пароль. Тоді в душу жінки закралися сумніви: можливо, Сергій все ж таки не збрехав і у Павла з’явилася інтрижка на стороні?

Віра через необережність вимовила ім’я Сергія, і Паша відразу ж використав це проти неї. Він заявив, що Сергій намагається зруйнувати їхню родину і відразу ж поїхав розбиратися з суперником. Чим закінчилася зустріч двох чоловіків? Дивіться в мелодрамі Мій чоловік, моя жінка 8 серія.

Ліля продовжує проявляти увагу до Сергія, сподіваючись на відновлення стосунків. Коли Сергій повернувся додому, він знайшов там Лілю. У серці чоловіка тепер є тільки Віра, але та не хоче йти від чоловіка. Чи зміниться щось після її сварки з Павлом? Дивіться в серіалі Мій чоловік, моя жінка 8 серія онлайн.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Мій чоловік, моя жінка

Дивитися онлайн серіал Мій чоловік, моя жінка – 9 серія від 16.06.2021