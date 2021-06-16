В 8 серии сериала Мой мужчина, моя женщина Вера закатила мужу скандал. Она попыталась влезть в его телефон, но оказалось, что Паша поменял пароль. Тогда в душу женщины закрались сомнения: возможно, Сергей все-таки не соврал и у Павла появилась интрижка на стороне?

Вера по неосторожности произнесла имя Сергея, и Паша тут же использовал это против нее. Он заявил, что Сергей пытается разрушить их семью и тут же поехал разбираться с соперником. Чем закончилась встреча двух мужчин? Смотрите в мелодраме Мой мужчина, моя женщина 8 серия.

Лиля продолжает оказывать внимание Сергею, надеясь на возобновление отношений. Когда Сережа вернулся домой, он обнаружил там Лилю. В сердце мужчины теперь есть только Вера, но та не хочет уходить от мужа. Изменится ли что-то после ее ссоры с Павлом? Смотрите в сериале Мой мужчина, моя женщина 8 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Мой мужчина, моя женщина

Смотреть онлайн сериал Мой мужчина, моя женщина – 9 серия от 16.06.2021