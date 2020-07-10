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Video: Город влюбленных: 9 серия смотреть онлайн – 10.07.2021

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В 9 серии мелодрамы Город влюбленных Максим отправился к проститутке с полного согласия Саши!

Девушке срочно нужно сделать рейтинговый репортаж. Ее команда придумала сюжет о публичном доме, но не может найти добровольца, который притворился бы клиентом. Тогда Саша решила отправить на это задание Максима. Смотрите в 9 серии сериала Город влюбленных, как Макс находил общий язык с сутенером.

Ева случайно узнала о прошлом Максима от Толи. Оказывается, у парня есть специальный блокнот, куда он записывает имена завоеванных девушек. Неужели Саша для него – просто еще одна победа на любовном фронте? И что будет делать журналистка, когда узнает об этом? Смотрите 9 серии сериала Город влюбленных!

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 8 серия от 10.07.2021

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