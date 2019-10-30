Смотрите онлайн украинский сериал СТБ – мелодраму Город влюбленных! Премьера замечательной и очень чувственной истории состоится уже этой осенью. Сериал погрузит зрителей в увлекательную и романтическую историю о трех женщинах «за тридцать», которые не теряют надежды найти настоящую любовь.

Главные героини сериала Город влюбленных – ресторатор Инга, тележурналистка Александра и переводчик Ева. У женщин разные характеры и нравы, но их кое-что объединяет – всем троим катастрофически не везет найти счастье в личной жизни. Инга – рациональная и здравомыслящая женщина, которая стремится к самореализации и видит в этом цель своей жизни. Ева – воплощение женственности, она красивая и умная, но очень сильно хочет замуж, и этим стремлением отпугивает потенциальных поклонников. Александра – эмоциональная натура, которой сложно разобраться в себе и понять, чего она хочет от жизни. Несмотря на горький опыт в отношениях, подруги не теряют веры в вечную любовь. Удастся ли женщинам встретить свое счастье? Смотрите в новом сериале Город влюбленных.

Чтобы передать атмосферу любви в большом городе, съемочная группа остановила свой выбор на интереснейших украинских локациях – Киеве и Черновцах, а также на культурном центре Кипра – Лимассоле.

По замыслу авторов сериал Город влюбленных 2021 расскажет о любви с реальными жизненными сложностями и перипетиями. Телезрители смогут увидеть нежную, искреннюю, мелодраматическую историю, в которой будет от чего улыбнуться и о чем поволноваться. Как сложатся судьбы главных героинь картины? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать, посмотрев все серии мелодрамы Город влюбленных на СТБ.

В ролях: Марина Коняшкина, Екатерина Мельник, Юлия Такшина, Ксения Мишина, Слава Красовская, Валентин Томусяк и другие.

Режиссер-постановщик: Антон Гойда

Оператор-постановщик: Сергей Рябец

Автор сценария: Татьяна Гнедаш

Год выхода в эфир СТБ: 2019

Страна: Украина

Количество серий: 20

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