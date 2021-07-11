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Video: Город влюбленных: 14 серия смотреть онлайн – 11.07.2021

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В 14 серии мелодрамы Город влюбленных Александра нажила себе врага в лице Анны. Женщине категорически не нравится возлюбленная сына. Саша старше Максима, к тому же Аня случайно подслушала разговор, в котором Александра пренебрежительно отзывается о парне. Обеспокоенная мать сразу же сделала поспешные выводы.

Саша не единственная героиня сериала Город влюбленных, у которой есть проблемы с родителями любимого. Ева еще раз попыталась найти общий язык с отцом Анатолия. Для этого девушка попросила помощи у Саши. Подруги разыграли целое представление, чтобы произвести впечатление на строгого мужчину. Сработал ли их обман? Узнайте в 14 серии сериала Город влюбленных.

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