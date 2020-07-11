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У 14 серії мелодрами Місто закоханих Олександра нажила собі ворога в особі Анни. Жінці категорично не подобається кохана сина. Саша старше за Максима, до того ж Аня випадково підслухала розмову, в якій Олександра зневажливо відгукується про хлопця. Стурбована мати відразу ж зробила поспішні висновки.
Саша не єдина героїня серіалу Місто закоханих, у якої є проблеми з батьками коханого. Єва ще раз спробувала знайти спільну мову з батьком Анатолія. Для цього дівчина попросила допомоги у Саші. Подруги розіграли цілу виставу, щоб справити враження на суворого чоловіка. Чи спрацював їхній обман? Дізнайтеся в 14 серії серіалу Місто закоханих.
Дивитися онлайн всі серії серіалу Місто закоханих
Дивитися онлайн Місто закоханих – 13 серія від 10.07.2021
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