У 14 серії мелодрами Місто закоханих Олександра нажила собі ворога в особі Анни. Жінці категорично не подобається кохана сина. Саша старше за Максима, до того ж Аня випадково підслухала розмову, в якій Олександра зневажливо відгукується про хлопця. Стурбована мати відразу ж зробила поспішні висновки.

Саша не єдина героїня серіалу Місто закоханих, у якої є проблеми з батьками коханого. Єва ще раз спробувала знайти спільну мову з батьком Анатолія. Для цього дівчина попросила допомоги у Саші. Подруги розіграли цілу виставу, щоб справити враження на суворого чоловіка. Чи спрацював їхній обман? Дізнайтеся в 14 серії серіалу Місто закоханих.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 13 серія від 10.07.2021