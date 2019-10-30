Дивіться онлайн український серіал СТБ – мелодраму Місто закоханих! Прем’єра чудової та надзвичайно чуттєвої історії відбудеться вже цієї осені. Серіал занурить глядачів у захопливу та романтичну історію про трьох жінок «за тридцять», які не втрачають надії знайти справжнє кохання.

Головні героїні серіалу Місто закоханих – рестораторка Інга, тележурналістка Олександра та перекладачка Єва. У жінок різні темпераменти і характери, але їх дещо об’єднує – усім трьом катастрофічно не щастить відшукати щастя в особистому житті. Інга – раціональна і розсудлива жінка, яка прагне до самореалізації і бачить у цьому мету свого життя. Єва – втілення жіночності, вона красива та розумна, але надзвичайно сильно хоче заміж, і цим прагненням відлякує потенційних залицяльників. Олександра – емоційна натура, якій складно розібратися в собі та усвідомити, чого вона хоче від життя. Попри гіркий досвід у стосунках, подруги не втрачають віри у вічне кохання. Чи вдасться жінкам зустріти своє щастя? Дивіться в новому серіалі Місто закоханих.

Щоб передати атмосферу кохання у великому місті, знімальна група зупинила свій вибір на надзвичайно цікавих українських локаціях – Києві та Чернівцях, а також на культурному центрі Кіпру – Лімассолі.

За задумом авторів серіал Місто закоханих 2021 розповість про кохання з реальними життєвими складнощами та перипетіями. Телеглядачі зможуть побачити ніжну, щиру, мелодраматичну історію, у якій буде від чого посміхнутися і про що похвилюватися. Як складуться долі головних героїнь картини? Відповідь на це запитання ви зможете дізнатися, подивившись всі серії мелодрами Місто закоханих на СТБ.

У ролях: Марина Коняшкіна, Катерина Мельник, Юлія Такшина, Ксенія Мішина, Слава Красовська, Валентин Томусяк та інші.

Режисер-постановник: Антон Гойда

Оператор-постановник: Сергій Рябець

Автор сценарію: Тетяна Гнєдаш

Рік виходу в ефір СТБ: 2019

Країна: Україна

Кількість серій: 20

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