У 15 серії мелодрами Місто закоханих рейтинги сашіної передачі злетіли вище стелі. Тільки одна річ затьмарює її настрій – ставлення Ані. Мама Максима налаштовує сина проти дівчини. Вона бачить у Саші загрозу – точну копію її матері, Лізи Снєгірьової. Саме ця жінка одного разу мало не зруйнувала сім’ю Нечаєвих.

Єва і Толік в 15 серії серіалу Місто закоханих готуються до весілля. Перекладачка комплексує з приводу віку. Їй здається, що 34 роки – це вже кінець світу. Напередодні весілля Єва зважилася на омолоджуючу процедуру. Чи не пошкодує вона про це на наступний день? Дізнайтеся в серіалі Місто закоханих 15 серія.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 14 серія від 11.07.2021