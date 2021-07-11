В 15 серии мелодрамы Город влюбленных рейтинги сашиной передачи взлетели выше потолка. Только одна вещь омрачает ее настроение – отношение Ани. Мама Максима настраивает сына против девушки. Она видит в Саше угрозу – точную копию ее матери, Лизы Снегиревой. Именно эта женщина однажды чуть не разрушила семью Нечаевых.

Ева и Толик в 15 серии сериала Город влюбленных готовятся к свадьбе. Переводчица комплексует по поводу возраста. Ей кажется, что 34 года – это уже конец света. Накануне свадьбы Ева решилась на омолаживающую процедуру. Не пожалеет ли она об этом на следующий день? Узнайте в сериале Город влюбленных 15 серия.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 14 серия от 11.07.2021