В 16 серии Город влюбленных Ева и Толик наконец-то поженились и отправились в свадебное путешествие. Их семейная жизнь началась не очень гладко – Толик забыл билеты и паспорта дома! Не пропустите приключения молодоженов на отдыхе в 16 серии мелодрамы Город влюбленных.

Аня помирилась с Алексеем. Они решили, что любят друг друга и хотят быть вместе, несмотря на разницу в возрасте и взрослого сына Анны. Женщина даже решила познакомить любимого с Максимом. Она назначила встречу в ресторане Зои. Итак, что случится, когда в одном помещении встретятся Макс, Леша, Аня и Зоя? Что будет, если к ним приедет еще и Саша? Не пропустите встречу века – смотрите Город влюбленных 16 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Город влюбленных

Смотреть онлайн Город влюбленных – 15 серия от 11.07.2021