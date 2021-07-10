У 9 серії мелодрами Місто закоханих Максим вирушив до повії за повної згоди Саші!

Дівчині терміново потрібно зробити рейтинговий репортаж. Її команда придумала сюжет про притулок насолоди, але не може знайти добровольця, який прикинувся би клієнтом. Тоді Саша вирішила відправити на це завдання Максима. Дивіться в 9 серії серіалу Місто закоханих, як Макс знаходив спільну мову з сутенером.

Єва випадково дізналася про минуле Максима від Толі. Виявляється, у хлопця є спеціальний блокнот, куди він записує імена завойованих дівчат. Невже Саша для нього – просто ще одна перемога на любовному фронті? І що буде робити журналістка, коли дізнається про це? Дивіться 9 серії серіалу Місто закоханих!

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 8 серія від 10.07.2021