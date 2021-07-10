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Video: Місто закоханих: 8 серія дивитися онлайн – 10.07.2021

Дивитися онлайн серіал Місто закоханих - 8 серія від 10.07.2021. Український фільм Місто закоханих серія 8 вже на сайті
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У 8 серії серіалу Місто закоханих починається історія кохання Єви і Толі. Молоді люди повернулися з Нью-Йорка, але продовжують думати одне про одного. Коли Анатолій запросив красиву перекладачку на побачення, вона відразу ж погодилася.

Максим дивує Сашу своєю турботою. Він навіть купив їй масажне крісло, щоб журналістка могла як слід відпочивати і висипатися після важкого робочого дня. А ось Єва переживає через те, що Анатолію раніше подобалася Саша. Що як його почуття ще не згасли? У 8 серії мелодрами Місто закоханих Єві здається, що подруга навмисно заважає її щастю.

Аня продовжує підтримувати зв’язок з Інгою. Жінка страждає через постійні зради чоловіка, але чомусь не може від нього піти.

Продовжуйте стежити за розвитком історій кожної з героїнь – дивіться Місто закоханих 8 серія онлайн.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 7 серія від 10.07.2021

 

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