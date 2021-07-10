У 7 серії мелодрами Місто закоханих Саша і Максим пішли на вечірку Інги. Серед гостей був і Льоша, колишній хлопець Олександри. Коли дівчина помітила свою стару любов, вона вирішила розіграти перед ним невеличку виставу. Саша попросила Макса підіграти. Вона абсолютно не подумала про його почуття. Нечаєв сильно розлютився через те, що його використовували для помсти колишньому. Він перестав розмовляти з Сашею, а їй зараз так потрібна його підтримка!

У Олександри знову проблеми на роботі. Начальство заборонило пускати в ефір скандальне інтерв’ю, яке може зруйнувати репутацію колишнього мера. Що буде робити Саша? Так, як сказав Рубін, або по совісті? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Місто закоханих 7 серія.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 6 серія від 10.07.2021