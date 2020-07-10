В 7 серии мелодрамы Город влюбленных Саша и Максим пошли на вечеринку Инги. Среди гостей был и Леша, бывший парень Александры. Когда девушка заметила свою старую любовь, она решила разыграть перед ним небольшой спектакль. Саша попросила Макса подыграть. Она совершенно не подумала о его чувствах. Нечаев сильно разозлился из-за того, что его использовали для мести бывшему. Он перестал разговаривать с Сашей, а ведь ей сейчас так нужна его поддержка!

У Александры опять проблемы на работе. Начальство запретило пускать в эфир скандальное интервью, которое может разрушить репутацию бывшего мэра. Как поступит Саша? Так, как сказал Рубин, или по совести? Узнайте прямо сейчас – смотрите Город влюбленных 7 серия.

Смотреть онлайн все серии сериала Город влюбленных

Смотреть онлайн Город влюбленных – 6 серия от 10.07.2021