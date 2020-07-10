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Video: Город влюбленных: 7 серия смотреть онлайн – 10.07.2021

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В 7 серии мелодрамы Город влюбленных Саша и Максим пошли на вечеринку Инги. Среди гостей был и Леша, бывший парень Александры. Когда девушка заметила свою старую любовь, она решила разыграть перед ним небольшой спектакль. Саша попросила Макса подыграть. Она совершенно не подумала о его чувствах. Нечаев сильно разозлился из-за того, что его использовали для мести бывшему. Он перестал разговаривать с Сашей, а ведь ей сейчас так нужна его поддержка!

У Александры опять проблемы на работе. Начальство запретило пускать в эфир скандальное интервью, которое может разрушить репутацию бывшего мэра. Как поступит Саша? Так, как сказал Рубин, или по совести? Узнайте прямо сейчас – смотрите Город влюбленных 7 серия.

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Смотреть онлайн Город влюбленных – 6 серия от 10.07.2021

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