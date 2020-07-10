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Video: Город влюбленных: 6 серия смотреть онлайн – 10.07.2021

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У 6 серії мелодрами Місто закоханих Саша знову вийшла на полювання за колишнім мером Борисом Дмитренком. Нещодавно він побив свою секретарку. ЗМІ поки що про це мовчать, тому що жінка не стала подавати заяву в поліцію. Залякана секретарка не хоче ні зустрічатися з журналістами, ні давати інтерв’ю. Але Олександра Снєгірьова не відступає перед труднощами. Вона має намір зробити скандальний репортаж і вивести мера на чисту воду.

Заради цього Саша навіть готова зіпсувати свято подрузі. Вона дізналася, що мер запрошений на відкриття ресторану Інги. Олександра вирішила скористатися ситуацією і підійти до нього з парою запитань… Які будуть наслідки? Дізнайтеся в серіалі Місто закоханих 6 серія.

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Дивитися онлайн Місто закоханих – 5 серія від 10.07.2021

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