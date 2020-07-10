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Video: Город влюбленных: 8 серия смотреть онлайн – 10.07.2021

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В 8 серии сериала Город влюбленных начинается история любви Евы и Толи. Молодые люди вернулись из Нью-Йорка, но продолжают думать друг о друге. Когда Анатолий пригласил красивую переводчицу на свидание, она сразу же согласилась.

Максим удивляет Сашу своей заботой. Он даже купил ей массажное кресло, чтобы журналистка могла как следует отдыхать и высыпаться после тяжелого рабочего дня. А вот Ева переживает из-за того, что Анатолию раньше нравилась Саша. Что если его чувства все еще не угасли? В 8 серии мелодрамы Город влюбленных Еве кажется, что подруга намеренно мешает ее счастью.

Аня продолжает поддерживать связь с Ингой. Женщина страдает из-за постоянных измен мужа, но почему-то не может от него уйти.

Продолжайте следить за развитием историй каждой из героинь – смотрите Город влюбленных 8 серия онлайн.

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